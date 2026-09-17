В Башкирии нарушили трудовые права ветерана СВО: сельхозкооператив задолжал ему зарплату

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мечетлинского района Башкирии бывшему участнику специальной военной операции полностью погасили долг по заработной плате. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем июле мужчину приняли в местный сельскохозяйственный кооператив трактористом. С правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором нового работника не ознакомили. Помимо этого, предприятие задолжало ему больше 20 тысяч рублей.

Руководителю внесли представление. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

– В результате принятых мер прокурорского реагирования права работника восстановлены, задолженность перед ним полностью погашена, – сообщает надзорное ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.