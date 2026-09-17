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НовостиПроисшествия17 сентября 2026 4:35

Внезапно оказался на дороге: в Башкирии погиб 12-летний электросамокатчик

В Башкирии в ДТП погиб 12-летний электросамокатчик
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Дуванском районе Башкирии 12-летний мальчик погиб в ДТП. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, вчера вечером на улице Пролетарская в селе Дуван 58-летний водитель Lada 21214 наехал на электросамокат M365 PRO, который внезапно выехал на дорогу из-за машины, стоявшей на обочине.

Подростка бригада скорой помощи увезла в реанимацию. Там он, к сожалению, умер от полученных травм.

Госавтоинспекция напомнила, что управлять средствами индивидуальной мобильности мощностью больше 250 Вт можно только с 16 лет и при наличии прав категории «М». Родителей призвали не надеяться на авось и проверить, где и на чем катается их ребенок, знает ли он правила и понимает ли, чем может закончиться одна ошибка на дороге.

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