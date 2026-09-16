«Замечательный человек и глава большой семьи»: Башкирия простится с павшим на СВО добровольцем

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Рядовой Николай Пьянков из Белорецкого района Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Николай Алексеевич родился в 1970 году на хуторе Нижняя Манява и жил в Белорецке. После школы получил профессию в училище и начал работать на Белорецком металлургическом заводе. На предприятии его знали как трудолюбивого, ответственного и надежного специалиста. Коллеги уважали его за мастерство, доброжелательность и готовность всегда подставить плечо.

– Николай Алексеевич был замечательным человеком и главой большой семьи. Близкие помнят его как всегда щедрого, безотказного и отзывчивого человека. Его уход стал невосполнимой утратой для семьи, близких, коллег и всего города. Николай Алексеевич навсегда останется в нашей памяти как очень открытый, добрый, мужественный и светлый человек, – заявили в администрации Белорецкого района.

Николай Алексеевич погиб прошлой осенью – 5 ноября. Церемония прощание с ним пройдет завтра в 12:30 на Аллее Героев в Белорецке. Траурный митинг начнется в 13:00.

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