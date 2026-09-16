Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 сентября 2026 13:59

В Башкирии водитель дрифтовой «семерки» погубил пешехода: молодой человек предстал перед судом

В Башкирии виновнику гибели пешехода в ДТП дали три года колонии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

В Белорецке 26-летнего местного жителя осудили за ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Алексеева. Молодой человек сел за руль ВАЗ-2107, подготовленной для соревнований по дрифту, и грубо нарушил правила дорожного движения. В результате машина наехала на пешехода, тот скончался на месте.

Суд признал водителя виновным по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание – 3 года колонии-поселения. Еще на 2,5 года мужчину лишили водительских прав.

– Также удовлетворен гражданский иск супруги погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей, – сообщает прокуратура Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.