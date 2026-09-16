В Башкирии водитель дрифтовой «семерки» погубил пешехода: молодой человек предстал перед судом

Фото: Прокуратура Башкирии

В Белорецке 26-летнего местного жителя осудили за ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Алексеева. Молодой человек сел за руль ВАЗ-2107, подготовленной для соревнований по дрифту, и грубо нарушил правила дорожного движения. В результате машина наехала на пешехода, тот скончался на месте.

Суд признал водителя виновным по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание – 3 года колонии-поселения. Еще на 2,5 года мужчину лишили водительских прав.

– Также удовлетворен гражданский иск супруги погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей, – сообщает прокуратура Башкирии.

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