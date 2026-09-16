«Исторический минимум»: в Башкирии значительно снизилась младенческая смертность

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В Башкирии младенческая смертность достигла исторического минимума – 2,6 промилле за первое полугодие 2026 года. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инфраструктура здравоохранения, по словам чиновника, продолжает обновляться. В 2026 году в Башкирии начали строить новую поликлинику по региональной программе «Модернизация первичного звена». Идет капитальный ремонт медицинских объектов, устанавливают быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, купили 100 единиц медицинского оборудования.

Главной целью министр назвал доверительные и долгосрочные отношения с пациентами. Человекоцентричность, по его мнению, усиливает доверие, поэтому каждое решение стоит оценивать с точки зрения пользы для пациента.

Удовлетворенность медицинской помощью в июне 2026 года составила 70,2%. Средний показатель по России – 56%.

Башкирия вошла в тройку лидеров страны по эффективности диспансеризации. За полгода профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 965 тысяч человек. Упор делают на предупреждение болезней и раннее их выявление.

Республика также входит в число лидеров по цифровой трансформации здравоохранения. С помощью сервиса «МосМедИИ» обработали 557 тысяч исследований, в 39% случаев система выявила патологии. Время анализа записей в электронной медкарте сократилось до одной минуты. Министр подчеркнул, что система поддержки врачебных решений освобождает время для общения с пациентом.

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