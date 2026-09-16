В Башкирии обнаружили опасную партию вакцины: Россельхознадзор приказал ее уничтожить

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В Башкирии выявили брак в партии ветеринарного препарата «Мультикан-8». Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Несоответствие качеству обнаружили в серии 20 с сроком годности до января 2028 года. Производитель препарата – компания «Ветбиохим» из России.

Ведомство потребовало от всех организаций, которые работают с ветеринарными лекарствами, изъять эту серию вакцины из оборота и уничтожить. Процедуру нужно провести по правилам, утвержденным постановлением правительства. После уничтожения документы следует предоставить в Россельхознадзор.

«Мультикан-8» используют для профилактики чумы у собак, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

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