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НовостиОбщество16 сентября 2026 12:32

125 уфимских УК все еще не готовы к зиме: им грозят штрафы

В Уфе 125 управляющих компаний не готовы к зиме
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 125 управляющих компаний не подготовились к отопительному сезону. Об этом рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан на оперативном совещании в мэрии.

Городские власти провели оценку всех управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Статус «готов» и «готов с условиями» получили 136 управляющих организаций, которые обслуживают более 3 тысяч домов. Уровень «не готов» присвоили 125 компаниям.

Перечень неготовых организаций направили в государственный комитет по жилищному надзору. Их привлекут к административной ответственности. Размер штрафа составляет 250 тысяч рублей.

Тристан добавил, что продолжается заполнение систем отопления жилых домов и социальных объектов химически очищенной водой. На текущий момент процедура завершена в 29% домов и 46% соцобъектов.

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