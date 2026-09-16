125 уфимских УК все еще не готовы к зиме: им грозят штрафы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 125 управляющих компаний не подготовились к отопительному сезону. Об этом рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан на оперативном совещании в мэрии.

Городские власти провели оценку всех управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Статус «готов» и «готов с условиями» получили 136 управляющих организаций, которые обслуживают более 3 тысяч домов. Уровень «не готов» присвоили 125 компаниям.

Перечень неготовых организаций направили в государственный комитет по жилищному надзору. Их привлекут к административной ответственности. Размер штрафа составляет 250 тысяч рублей.

Тристан добавил, что продолжается заполнение систем отопления жилых домов и социальных объектов химически очищенной водой. На текущий момент процедура завершена в 29% домов и 46% соцобъектов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.