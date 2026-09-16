Куда летают уфимцы чаще всего: названы самые популярные направления

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Аэропорт Уфы за январь-август этого года обслужил 3 229 797 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Большинство пассажиров – 2,6 миллиона человек – летали в пределах страны. На международные направления пришлось меньше четверти перевозок. Зарубежные рейсы особенно востребованы летом: за три месяца их выбрали 361 тысяча человек – это около 60 процентов от всех международных перевозок за восемь месяцев.

Аэропорт запустил новые направления в Актау, Бохтар, Геленджик, Камрань, Краснодар и Сухум.

Чаще всего уфимцы летали за границу в Анталью, Хургаду, Камрань, Шарм-эль-Шейх и Душанбе. Среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Новый Уренгой.

Самый сильный рост показали рейсы в Ереван – плюс 113 процентов, Горно-Алтайск – плюс 98 процентов, Тбилиси – плюс 85 процентов, Хургаду – плюс 84 процента и Новосибирск – плюс 38 процентов.

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