В Уфе ливневки не справляются с осадками – это признал и.о. мэра

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Сегодня, 16 сентября, в Уфе прошел сильный ливень, который снова выявил проблемы с ливневой канализацией. На оперативном совещании это признал исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов.

Он заявил, что не все системы справляются с нагрузкой и необходима планомерная работа по устранению проблем. По его словам, есть требования прокуратуры по этой теме, поэтому в будущем году нужно будет выполнить определенный объем работ.

Шарипов отметил, что после каждого сильного дождя поступает множество жалоб от горожан. Он поручил профильному руководителю работать в соответствии с графиком.

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