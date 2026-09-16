Газорезчик разбился насмерть на предприятии в Башкирии: ведется расследование

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии началось расследование несчастного случая, из-за которого погиб 30-летний рабочий. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 12 сентября, на территории АО «Мелеузовские минеральные удобрения». Газорезчик из предприятия «МеталлПромСервис» занимался демонтажом уже нефункционирующего трубопровода и кабелей межцехового электроснабжения. В какой-то момент он упал с эстакады высотой около восьми метров.

Глава Гострудинспекции Татьяна Астрелина заявила: обстоятельства и причины произошедшего определят по итогам расследования.

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