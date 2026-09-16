Уфимка потратила десятки тысяч рублей на лекарства для дочки-инвалида. Дать их должны были бесплатно, и она пошла к прокурорам

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе удалось восстановить права подростка-инвалида и его мамы. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

14-летней девочке из-за болезни необходим постоянный прием лекарств. Однако долгое время ее мать была вынуждена покупать медикаменты самостоятельно. Прокурор обратился в суд с иском о возмещении денежных средств. Требования удовлетворили. Матери выплатили более 51 тысячи рублей, а подросток теперь обеспечена необходимыми лекарствами.

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