Разбой, вымогательство и кражи интернет-заказов: суд вынес приговор банда парней, кошмарившей Белорецк

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии вынесли приговор шестерым участникам преступной группы. Подробности рассказали в Следственном комитете республики.

Подсудимыми стали жители Белорецка в возрасте от 17 до 24 лет. В зависимости от роли каждого их признали виновными в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетнего в преступление и уклонении от отбывания ограничения свободы.

По данным следствия, в прошлом году один из них работал менеджером пункта выдачи интернет-заказов. Он передавал товары сообщникам без оплаты и вносил в программу ложные данные о возврате. Причиненный ущерб оценили в более чем 140 тысяч рублей.

Кроме того, банда напала на белоречанина, они ворвались к нему домой и забрали имущество почти на 150 тысяч рублей. Еще они вымогали у несовершеннолетнего миллион рублей, а также похитили автомобиль у гражданина и угрожали ему расправой.

– Один из фигурантов будучи осужденным, уклонился от исполнения наказания в виде ограничения свободы, – добавили в СК.

Белорецкий межрайонный суд приговорил троих к 9, 8 и 5 годам колонии строгого режима. Еще одного осудили условно на 3 года с таким же испытательным сроком. Двоим молодым людям 17 и 18 лет назначили обязательные работы на 200 и 140 часов.

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