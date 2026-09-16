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НовостиОбщество16 сентября 2026 8:41

У ФСБ Башкирии новый начальник: что о нем известно

Путин назначил нового главу ФСБ Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФСБ Башкирии

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии сменился начальник регионального управления Федеральной службы безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин своим указом на эту должность назначил генерал-майора Романа Плотников. Он родился в 1976 году в Пермском крае и в 2000 году окончил Пермский государственный технический университет. До работы в республике руководил отделением ФСБ Республики Алтай и Алтайского края. Имеет государственные и ведомственные награды.

– Прежний руководитель Управления генерал-лейтенант Кочнев Игорь Владимирович освобожден от занимаемой должности в связи с увольнением с военной службы, – отмечают в силовом ведомстве.

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