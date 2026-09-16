Башкирия вошла в тройку лидеров по лотерейным выигрышам: жители Башкирии сорвали куш в 113 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по август этого года жители Башкирии выиграли в лотереях более 113 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, которые организует Министерство финансов России.

По сумме выигрышей в тиражных и моментальных лотереях республика заняла третье место среди регионов страны. Больше получили только участники из Москвы и Санкт-Петербурга – в каждом из этих городов сумма превысила 130,5 миллиона рублей. Еще 389 онлайн-участников, не указавших свой регион, выиграли от 1 миллиона рублей.

В Башкирии с начала года купили восемь билетов с призами от 1 миллиона рублей. В сумме они принесли 23 миллиона рублей, а самый крупный выигрыш составил 10 миллионов.

Всего по стране участники лотерей, организованных Минфином РФ, с января по август выиграли более 18,2 миллиарда рублей. Призы от 1 миллиона рублей получили 493 человека, а их общая сумма превысила 1,3 миллиарда рублей.

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