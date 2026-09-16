Петербурженка обманом получила деньги женщины из Башкирии: возвращать пришлось через прокуроров и суд

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В Башкирии прокуратура помогла пенсионерке вернуть деньги, которые похитили мошенники. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора Шаранского района о взыскании неосновательного обогащения с 33-летней жительницы северной столицы.

Основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела. Возбуждено оно было по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Согласно версии следствия, в августе 2024 года у 63-летней жительницы села Шаран под предлогом инвестирования похитили сбережения. Женщину ввели в заблуждение, и она перевела 63 тысячи рублей на счет дроппера.

– Благодаря вмешательству надзорного ведомства пенсионерка получила свои деньги обратно, – сообщает прокуратура республики.

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