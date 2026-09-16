Башстат: картофель и помидоры сильно подешевели в Башкирии

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии заметно упали в цене семь ходовых продуктов. Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Больше всего подешевел картофель – на 23,84 процента в августе. К началу осени килограмм стоил в среднем 49,98 рубля. Также выгоднее стало покупать белокочанную капусту – 42,66 рубля (снижение на 18,49 процента).

Помидоры упали в цене до 139,3 рубля (минус 14,45 процента), морковь – до 51,75 рубля (минус 14,32 процента), столовая свекла – до 47,54 рубля (минус 13,57 процента). Виноград подешевел до 259,85 рубля (минус 11,98 процента), а репчатый лук – до 51,68 рубля (минус 8,55 процента).

Некоторые продукты за месяц выросли в цене. Сильнее всего подорожали апельсины – до 127,27 рубля (плюс 7,61 процента), гречка – до 68,09 рубля (плюс 7,41 процента), морковь – до 93,72 рубля (плюс 7,2 процента), сахар – до 77,52 рубля (плюс 4,04 процента) и кефир – до 109,69 рубля (плюс 2,03 процента).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.