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НовостиПроисшествия16 сентября 2026 4:49

Халатность стоила жизни: в Башкирии директор стройкомпании получил «условку» за гибель рабочего

В Башкирии глава стройкомпании получил условный срок за гибель рабочего
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Буздякском районе Башкирии бывший директор строительной компании получил приговор за гибель подчиненного на производстве. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Рабочий погиб во время ремонта здания железнодорожного вокзала – он получил удар электрическим током и скончался от полученных травм. Следствие установило, что директор нарушил требования охраны труда: не организовал обучение сотрудника безопасным методам работы и не провел необходимые инструктажи.

На директора завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», он свою вину не признал. Благоварский межрайонный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

– В пользу супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей, – сообщает надзорное ведомство.

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