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НовостиПроисшествия16 сентября 2026 4:31

В Уфе ночью загорелись дом и сарай: погиб пенсионер

В Уфе в ночном пожаре погиб 74-летний мужчина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 16 сентября, в Уфе на улице Матросова вспыхнул жилой дом. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил бревенчатый дом и сарай. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. В ходе тушения обнаружили погибшего – 74-летнего мужчину.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Расследование ведет дознаватель МЧС.

В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не курить в постели, следить за исправностью электропроводки и печного отопления. При обнаружении пожара нужно немедленно звонить по номеру 112.

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