Утром туман, днем ветер до 16 м/с: жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

В среду, 16 сентября, жителей Башкирии ждет резкое ухудшение погоды. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС со ссылкой на метеослужбу, в отдельных южных районах чрезвычайная пожароопасность, а также грозы и порывы ветра до 16 метров в секунду.

Утром на дорогах прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит +14, +16°C, днем воздух прогреется до +19, +21°C. Экстренные службы предостерегают жителей Башкирии: во время грозы необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляцию. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые может снести сильным ветром.

- На улице обходите шаткие строения, избегайте нахождения вблизи деревьев, сооружений повышенного риска, - отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

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