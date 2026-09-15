Именем покойного спикера Курултая Башкирии назвали спортшколу в Янауле

Накануне в администрации Янаульского района Башкирии сообщили, что местная спортшкола «Юность» будет носить имя покойного спикера Курултая республики Константина Толкачева. Это часть мер по увековечению памяти о бессменном председателе башкирского парламента, объявленных ранее главой региона.

Напомним, согласно указу Радия Хабирова в Башкирии имя Константина Толкачева будет носить одна из улиц в Уфе, а также в его честь установят памятники и мемориальную доску на здании Курултая. Также в правительстве республики приняли решение снять документальный фильм о политике и учредили специальную премию «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

Константина Толкачева не стало 4 мая 2026 года – парламентарий скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Он занимал пост спикера Госсобрания-Курултая с 1999 года и оставался на посту вплоть до дня смерти. Янаульский район, где его именем назвали спортшколу «Юность», входил в его избирательный округ.

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