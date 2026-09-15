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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 14:43

В Башкирии легковушка столкнулась с мотоблоком: водитель трехколесного транспорта погиб

В Башкирии в ДТП на трассе погиб водитель мотоблока, его пассажир в больнице
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГАИ по РБ

Фото: ГАИ по РБ

Сегодня утром в Башкирии на 26-м километре трассы Стерлитамак – Салават произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. По данным республиканской Госавтоинспекции, 63-летний водитель «Лада Гранта» допустил столкновение с попутно движущимся мотоблоком с картошкой в кузове. Вместе с ним по дороге в кузове ехал пассажир.

В результате ДТП до приезда скорой помощи скончался 55-летний водитель трехколесного транспорта, а его 48-летний пассажир оказался в больнице, его доставили в Стерлитамак. В причинах и обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам ГАИ по Башкирии.