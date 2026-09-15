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НовостиОбщество15 сентября 2026 15:08

36 дней никаких вестей: в Башкирии пропал 49-летний мужчина

В Башкирии уже 36 дней идут поиски пропавшего 49-летнего мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии уже больше месяца ищут пропавшего 49-летнего Павла Бережного из села Верхние Татышлы (Татышлинский район). Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение неизвестно с 10 августа – прошло уже 36 дней. Приметы пропавшего: рост –185 сантиметров, худощавое телосложение, русые с проседью волосы, голубые глаза. Во что он был одет – неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили в «ЛизаАлерт».

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