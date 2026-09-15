Радий Хабиров поздравил «Героев Башкортостана» с завершением обучения

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 15 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров вручил дипломы выпускникам кадровой программы для участников СВО. В своих соцсетях он написал, что уже больше трети ее участников работают в органах власти, подведомственных учреждениях и на предприятиях.

Программа «Герои Башкортостана» является продолжением федерального проекта «Время героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. После службы в зоне проведения специальной военной операции бойцы вернулись в республику и подали заявки на у3частие в региональной кадровой программе. Нынешние выпускники прошли годовое обучение и стажировки в органах власти.

- Они через многое прошли, военная служба закалила их характер. И сегодня их опыт, компетенции, невероятная сила духа очень востребованы. Мы видим в них нашу опору, связываем с ними будущее республики, - написал в соцсетях глава Башкирии после вручения дипломов.

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