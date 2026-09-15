Жительница Башкирии устроила поножовщину на застолье: ее отправили в колонию почти на семь лет

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Стерлитамаке 34-летней женщине вынесли приговор за покушение на убийство. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Все случилось в минувшем январе. Во время застолья женщина поссорилась с малознакомым молодым человеком, пригрозила ему убийством и несколько раз ударила его ножом в шею.

Довести задуманное до конца она не смогла. Мужчина, который находился в квартире, отобрал нож и остановил нападавшую. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Стерлитамакский городской суд назначил женщине 6,5 лет колонии общего режима.

– Женщина взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает пресс-служба судов.

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