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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 13:17

В Башкирии подростки устроили массовое побоище во дворе: их всех разыскивает полиция

В Башкирии во дворе подростки устроили массовую драку
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: UTV

Фото: UTV

В Башкирии полиция устанавливает участников ночной потасовки подростков. Об этом рассказали в МВД республики.

Инцидент случился ночью в минувшую субботу, 12 сентября, на улице Островского в Салавате. Во дворе жилого дома собралась толпа ребят. Двое решили выяснить отношения, остальные выступили в роли группы поддержки. Кулачный поединок продлился недолго – подростков спугнула полицейская машина.

О конфликте между подростками полицейским сообщила местная жительница. На место выехали сотрудники ППС. В МВД заявили, что сейчас идет работа по установлению лиц, которые могут быть причастны к происшествию. Никаких обращений от участников конфликта в полицию и в медицинские учреждения не поступало.

– По результатам проверки будут приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством», – отметили в правоохранительном ведомстве.

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