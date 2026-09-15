«Чудом выкарабкалась»: известная певица из Башкирии попала в реанимацию после операции

Фото: Аккаунт Альбины Кильдияровой в соцсетях

Известная башкирская певица Альбина Кильдиярова больше месяца провела в больнице из-за осложнений после операции. О произошедшем она рассказала в соцсетях.

В Уфе артистку увезли на скорой с подозрением на аппендицит и прооперировали. На второй день начались осложнения, и она снова оказалась на хирургическом столе.

По словам певицы, после операции у нее начал опухать живот. На четвертый день ее перевели в реанимацию. Врачи спасли пациентку и провели вторую операцию.

В итоге образовался кишечный свищ и калоотвод из живота. Альбине Кильдияровой назначили белковую диету.

– Чудом выкарабкалась, – цитирует певицу информационное агентство «Башинформ».

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