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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 12:48

В Башкирии водителя убило кабиной УАЗа: трудинспекция начала расследование

В Башкирии водителя «Учалыводоканала» убило кабиной УАЗа
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии погиб 62-летний работник предприятия «Учалыводоканал». Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу, 11 сентября, в городе Учалы. Бригада смазывала передние колеса УАЗа с помощью электротельфера. Когда работы закончили, водитель попросил слесаря приподнять кабину машины. В какой-то момент трос оборвался, и кабина придавила мужчину. Коллеги вручную приподняли ее и вытащили пострадавшего, но спасти его не удалось – он умер до приезда скорой помощи.

Гострудинспекция начала расследование. Как пояснила руководитель ведомства Татьяна Астрелина, по его итогам установят все обстоятельства и причины трагедии.

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