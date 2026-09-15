Бесплатный проезд для школьников в Башкирии: кому он полагается и как его оформить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии детям из отдельных категорий семей снова начали предоставлять бесплатный проезд. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Льгота положена детям из многодетных семей и детям участников специальной военной операции.

С 1 сентября услугу на новый учебный год продлевают автоматически – но только тем детям, кто пользовался бесплатным проездом по состоянию на 30 мая.

Для тех, кто закончил обучение, автоматическое продление не работает. Это касается детей из многодетных семей, окончивших 9, 11 или 12 классы, и детей участников СВО, выпустившихся из 11 или 12 класса. Им продлить льготу можно, если самостоятельно принести документ, подтверждающий факт обучения, в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или в многофункциональный центр.

– Если вы планируете воспользоваться льготой впервые — необходимо подать заявление в установленном порядке, – заявили в Минтрансе.

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