Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2026 12:35

Бесплатный проезд для школьников в Башкирии: кому он полагается и как его оформить

В Башкирии некоторые школьники могут ездить на автобусах бесплатно
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии детям из отдельных категорий семей снова начали предоставлять бесплатный проезд. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Льгота положена детям из многодетных семей и детям участников специальной военной операции.

С 1 сентября услугу на новый учебный год продлевают автоматически – но только тем детям, кто пользовался бесплатным проездом по состоянию на 30 мая.

Для тех, кто закончил обучение, автоматическое продление не работает. Это касается детей из многодетных семей, окончивших 9, 11 или 12 классы, и детей участников СВО, выпустившихся из 11 или 12 класса. Им продлить льготу можно, если самостоятельно принести документ, подтверждающий факт обучения, в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или в многофункциональный центр.

– Если вы планируете воспользоваться льготой впервые — необходимо подать заявление в установленном порядке, – заявили в Минтрансе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.