Мавлиев и Васимов исключены: Хабиров изменил состав Инвесткомитета Башкирии

Фото: Горсовет Уфы, Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом изменил состав Инвестиционного комитета республики. Из совещательного органа исключили бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который сейчас под следствием. Его место займет исполняющий обязанности главы городской администрации Рустам Шарипов.

Из расширенного состава комитета также убрали председателя Горсовета Уфы Марата Васимова. Вместо него в комитет вошел глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. В феврале он стал исполняющим обязанности председателя Совета муниципальных образований Башкирии, сменив на этом посту Васимова.

Инвестиционный комитет создали в марте 2019 года. Он заменил республиканскую правительственную комиссию по приоритетным инвестиционным проектам. Орган формирует и реализует единую инвестиционную политику в регионе и привлекает деньги в экономику республики. Возглавляет комитет глава Башкирии Радий Хабиров.

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