В Уфе суд поставил точку в истории со смертельным ДТП с 12 машинами: виновнику вынесли приговор

Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе вынесли приговор 28-летнему мужчине за массовое ДТП с тремя погибшими. Октябрьский районный суд Уфы признал молодого человека виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина перевозил грузы на самосвале SHACMAN, хотя водительских прав у него не было. Тормозная система машины была неисправна, но перед выездом он это не проверил. Кроме этого, он превысил массу груза и допустимую скорость, не учел особенности самосвала и дорожные условия.

На подъезде к регулируемому перекрестку улиц Уфимское шоссе и Чудская большегруз вышел из-под контроля. Он столкнулся с двенадцатью машинами, которые двигались в попутном направлении. Три человека погибли, еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил мужчине 9 лет колонии-поселения. Его также на три года лишили прав.

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