Без возможности нормально дышать и есть: в Уфе родился малыш с редкой патологией лица

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы провели операцию младенцу с редкой патологией – расщелиной сразу с двух сторон. Об этом рассказал глава Министерстве здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

8-месячный малыш родился с дефектом, который затронул и левую, и правую половину лица. Это была не только эстетическая проблема. Из-за нарушенной анатомии ребенок не мог глотать и нормально дышать, а это угрожало его здоровью и развитию.

С самого рождения пациент находился под наблюдением специалистов. Когда младенец достиг оптимального возраста, врачи решили провести хейлопластику. Операционная бригада три часа восстанавливала правильную форму, размеры и пропорции губ и реконструировала пораженные мышцы лица.

Односторонние дефекты в медицинской практике встречаются, но с двусторонней поперечной расщелиной хирурги РДКБ столкнулись впервые за многолетнюю работу. От бригады требовалось настоящее мастерство – нужно было вернуть не только эстетику лица, но и все функции ротовой полости.

Операция прошла успешно, послеоперационный период обошелся без осложнений. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, улыбается и снова может нормально есть. Его уже отпустили домой – под наблюдение врачей по месту жительства.

Айрат Рахматуллин пожелал малышу крепкого здоровья и поблагодарил коллег за профессиональную работу.

– Вы изменили жизнь маленького человека, который только начал жить, к лучшему, – заявил министр.

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