В районе Уфы выросла заболеваемость мышиной лихорадкой: как защититься от опасной инфекции

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За минувшую неделю в Орджоникидзевском районе Уфы выявили три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом рассказал глава района Рустем Хамитов.

ГЛПС – инфекционное заболевание. Человек может заразиться при контакте с выделениями больных грызунов, в том числе через загрязненную пыль. Сейчас многие ездят на дачи, бывают в гаражах, подвалах и хозяйственных помещениях, и поэтому, по словам Хамитова, риск заболеть мышиной лихорадкой растет.

Глава района напомнил о простых правилах. Не стоит подметать пыль насухо там, где могли быть грызуны, – уборку лучше делать влажной, в перчатках и маске. Продукты надо держать в закрытой таре, а после уборки мыть руки. Если после возможного контакта поднялась температура, появилась слабость или резко ухудшилось самочувствие, ждать не нужно – лучше сразу идти к врачу.

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