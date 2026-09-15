Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2026 10:16

В Башкирии женщине на дали работать после декрета: ей пришлось обратиться в прокуратуру

Жительнице Башкирии не дали вернуться на работу после декрета
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии женщине не дали выйти на работу после декрета. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

У женщины подошел к концу отпуск по уходу за ребенком младше трех лет, и она захотела вернуться работе, заранее предупредив об этом работодателя. Однако директор школы в устной форме отказал ей. Свое решение он объяснил тем, что на это место уже взяли другого сотрудника. Тогда женщина обратилась за защитой прав в межрайонную прокуратуру.

После проверки директору объявили предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Вмешательство прокуратуры помогло – заявительница вернулась к своим обязанностям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.