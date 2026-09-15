В Уфе уроженца Украины осудили на 9 лет «строгача»: он собирался продать наркотики на территории РФ

Фото: ФСБ Башкирии

В Уфе вынесли приговор парня, который собирался сбыть в России крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ Башкирии.

23-летний Михаил Пустовгаров родился в Днепропетровске. Молодой человек списался в соцсетях с организатором преступной группы, которая через интернет торговала запрещенными веществами.

Получив инструкции, уфимец забрал товар из тайника-закладки в лесу на территории Орджоникидзевского района и принес его к себе в квартиру. Продать его парень не успел – его задержали оперативники. Во время обыска по месту жительства у него изъяли наркотики общей массой 1488,14 грамма.

Октябрьский районный суд Уфы признал Пустовгаров виновным, ему назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей.

– Арестованное имущество в виде наличных денежных средств в размере 575 тысяч рублей и находящихся на банковских счетах 4942 рублей, добытое преступным путем, конфисковано судом в собственность государства. Приговор вступил в законную силу, – сообщает силовое ведомство.

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