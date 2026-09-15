Серебряный призер ВХЛ до конца сезона будет голкипером «Салавата Юлаева»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о заключении соглашения с вратарем Никитой Богдановым. Контракт двусторонний и рассчитан на один год. Этим летом голкипер перешел в «Торос» и провел за команду три матча. В них он один раз отыграл на ноль, отразив 95,8 процента бросков.

Богданов родился 13 февраля 1995 года в Санкт-Петербурге. Его рост – 182 сантиметра, вес – 88 килограммов, хват – левый. За свою карьеру вратарь выступал за «СКА-1946», «СКА-Карелию», «СКА-Неву», «Тамбов», «Нефтяник», петербургское «Динамо», «Сочи» и новокузнецкий «Металлург».

В активе голкипера серебро ВХЛ 2018 и 2019 годов, бронза турнира сезона 2024/25, а также победа на Универсиаде 2019 года. В ВХЛ голкипер отыграл 274 матча, 31 из них на ноль. Коэффициент надежности – 1.99, процент отраженных бросков – 92,6, передач – 8.

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