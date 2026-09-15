Сбил и скрылся: в Уфе ищут водителя, который наехал на подростка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе ночью водитель сбил подростка на электровелосипеде и скрылся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло вчера около трех часов ночи напротив дома 4/1 по улице Маршала Жукова. Пока еще неустановленный водитель ехал по местному проезду и столкнулся с 16-летним подростком на электровелосипеде Luming – тот двигался в попутном направлении справа.

Несовершеннолетний получил травмы и обратился в медицинское учреждение. По факту ДТП начали административное расследование.

– Если вы стали очевидцем или обладаете информацией, сообщите по номеру 8 (347) 237-02-02, – заявили в ГАИ.

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