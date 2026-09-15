Уфимец оставил 88-летнего дедушку без 1,3 млн рублей: мужчине вынесли приговор

Фото: Прокуратура Башкирии

Демский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который лишил денег пенсионера. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем апреле уфимец присоединился к организованной преступной группе, участники которой обманывали граждан и забирали их сбережения. По указанию соучастников подсудимый приехал к месту жительства 88-летнего уфимца и забрал у него 1,3 миллиона рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере». Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил ему полтора года колонии общего режима. Требования прокурора о взыскании этой суммы тоже удовлетворили.

– Указанный ущерб осужденным возмещен в добровольном порядке, – отмечают в надзорном ведомстве.

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