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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 7:05

Врезались лоб в лоб: на трассе в Башкирии разбился 29-летний парень

В Башкирии в ДТП погиб 29-летний водитель KIA Spectra
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии в лобовом столкновении двух машин погиб человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла сегодня около семи утра на 8 километре автодороги Магнитогорск–Аэропорт в Абзелиловском районе. KIA Spectra ехала со стороны аэропорта в направлении села Красная Башкирия и столкнулась со встречным Mercedes-Benz.

29-летний Водитель «Киа» умер на месте. Водителя «Мерседеса» с различными повреждениями госпитализировали.

– По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщает ГАИ.

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