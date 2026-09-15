В семи районах Башкирия объявлен режим ЧС: там из-за непогоды погибли посевы

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В Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельхозкультур. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радия Хабирова.

До 30 сентября ЧС объявили на территориях Благоварского, Буздякского, Краснокамского, Татышлинского, Уфимского, Чишминского и Янаульского районов. Причиной стали опасные метеорологические явления – переувлажнение почвы, сильный ливень, сильный ветер и крупный град. Непогода держалась с 7 июля по 31 августа и погубила посевы.

Министерство сельского хозяйства и администрации районов должны выполнить план мероприятий по смягчению последствий непогоды. Районным администрациям рекомендовали вместе с руководителями отраслевых организаций и фермерских хозяйств принять исчерпывающие меры, а до 25 сентября отправить в Минсельхоз документы, которые обосновывают ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание.

Главному управлению Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Башкирии предложили наладить информационный обмен между Центром управления в кризисных ситуациях и едиными дежурно-диспетчерскими службами районов.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

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