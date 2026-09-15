В башкирских лесах пропали десятки людей: четверо – только за последние сутки

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о людях, потерявшихся на природе в Башкирии. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Чишминском районе двое взрослых уехали в Ибрагимовский лес и не вернулись. Еще двое заблудились в лесу в Туймазинском районе. Все четверо в итоге нашли дорогу обратно сами, медицинская помощь никому не понадобилась.

По данным ГК ЧС, с начала сентября в Систему-112 поступило уже 34 сообщения о потерявшихся на природе. Спасатели напоминают: перед выходом в лес стоит зарядить телефон, сообщить близким маршрут и время возвращения, надеть яркую одежду. Не надо уходить далеко в незнакомую местность.

– Если потерялись – звоните 112 и оставайтесь на месте. Берегите себя! – призывает Госкомитет Башкирии по ЧС.

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