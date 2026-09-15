Залезли в дом, похитили и побили односельчанина: в Башкирии предстанут перед судом двое мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дуванском районе Башкирии направили в суд уголовное дело о похищении человека и незаконном проникновении в жилище. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем мае двое местных жителей выпили и вспомнили о неприязни к односельчанину. Они подошли к его дому. Один забрался внутрь через окно и открыл дверь второму. Потерпевшего схватили, вытащили на улицу, посадили в автомобиль и вывезли в поле, где ударили по лицу. На месте преступления мужчин задержали сотрудники полиции.

– Обвиняемые были застигнуты на месте преступления сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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