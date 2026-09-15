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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 5:01

В Башкирии Lada Granta врезалась в мотоблок: водитель погиб

В Башкирии в ДТП разбился насмерть водитель мотоблока
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня утром, 15 сентября, в Стерлитамакском районе Башкирии на трассе столкнулись легковушка и мотоблок – есть погибший. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, на 26 километре автодороги Стерлитамак – Салават 63-летний водитель Lada Granta врезался в попутный мотоблок с груженным картофелем прицепом.

От удара 55-летний водитель мотоблока получил травмы, из-за которых скончался на месте до приезда скорой помощи.

– Его 48-летний пассажир с травмами доставлена в больницу города Стерлитамак. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, – рассказал Севастьянов.

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