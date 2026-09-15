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НовостиОбщество15 сентября 2026 4:50

Полгода не видели денег: башкирским заводчанам задолжали более двух миллионов рублей

В Башкирии сотрудникам завода задолжали более двух миллионов рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Давлеканово сотрудники завода литейных технологий «Продвижение» получили деньги, которых не видели больше полугода. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

По данным ведомства, с октября 2025 по май 2026 года руководитель не платил 20 сотрудникам. Долг превысил 2,3 млн рублей. Средства у организации при этом были. По указанию директора их направили на расчеты с контрагентами и поддержание видимости благополучной финансовой деятельности, а установленную очередность выплат нарушили.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Благодаря принятым мерам трудовые права граждан восстановили в полном объеме.

– В настоящее время уголовное дело направлено в суд для назначения фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, – сообщает СК.

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