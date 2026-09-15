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НовостиОбщество15 сентября 2026 4:35

Ущерб в 80 тысяч рублей: жителя Башкирии наказали за убийство лося

В Башкирии охотника осудили за незаконное убийство лося
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Белорецке вынесли приговор жителю Бурзянского района Башкирии за незаконную добычу лося. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, что в минувшем январе мужчина без разрешения на добычу охотничьих ресурсов застрелил лося в границах особо охраняемой территории.

Мужчину признали виновным по статье «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба, применением механического транспортного средства и на особо охраняемой природной территории». Ущерб государству оценили в 80 тысяч рублей. Подсудимый признал вину и полностью возместил сумму.

Мировой судья назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей, а также конфисковал орудия преступления – охотничье ружье «Вепрь-КМ» и снегоход «Стелс Викинг 800».

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