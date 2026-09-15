В семи районах Башкирии введен режим ЧС

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации на территориях Благоварского, Буздякского, Краснокамского, Татышлинского, Уфимского, Чишминского и Янаульского районов. Соответствующее постановление появилось на сайте правовой информации.

Причиной ЧС регионального характера стала гибель посевов сельскохозяйственных культур. Это случилос из-за переувлажнения почвы, сильных ливней, ветра и крупного града в период с 7 июля по 31 августа. Режим будет действует до 30 сентября.

Министерству сельского хозяйства и администрациям районов поручено реализовать план по смягчению последствий. Муниципалитетам рекомендовали принять меры совместно с фермерами и до 25 сентября направить в Минсельхоз документы, обосновывающие ущерб и затраты на выращивание погибших культур. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

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