Искали сутки: завершились поиски 16-летней девушки из Уфы

Фото: "БашРегионСпас"

В Уфе завершились поиски 16-летней девушки. Об этом сообщил "БашРегионСпас".

Юная уфимка пропала 13 сентября: в тот день она ушла из дома в голубом топе, белых джинсах и черных кроссовках и не вернулась. Ориентировки на нее волонтеры стали распросотранять уже утром следующего дня. Вечером 14 сентября в группе поисковиков была опубликована новость о том, что девушка найдена: она жива и здорова.

Где все это время была пропавшая и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.