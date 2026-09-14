Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2026 16:21

Шестиклассница спасла двух женщин, которых настигло сильное течение в реке

Шестиклассница из Башкирии спасла из реки двух женщин
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жасмин вместе с мамой. Фото: администрация Хайбуллинского района

Жасмин вместе с мамой. Фото: администрация Хайбуллинского района

В Хайбуллинском районе Башкирии шестиклассница из села Акъяр Жасмин Уракова спасла двух пожилых женщин на реке Сакмара. Об этом сообщили в муниципалитете.

Жасмин отдыхала на реке и заметила, что женщины не могут выбраться из воды из-за сильного течения. Девочка не растерялась: передала одной из них свой надувной круг и помогла второй добраться до берега.

Школьница занимается плаванием в бассейне «Таналык» - эти навыки и помогли ей спасти людей. За смелость администрация района наградила Жасмин благодарственным письмом и подарила наушники. В будущем девочка мечтает стать зоологом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.