Шестиклассница спасла двух женщин, которых настигло сильное течение в реке

Жасмин вместе с мамой. Фото: администрация Хайбуллинского района

В Хайбуллинском районе Башкирии шестиклассница из села Акъяр Жасмин Уракова спасла двух пожилых женщин на реке Сакмара. Об этом сообщили в муниципалитете.

Жасмин отдыхала на реке и заметила, что женщины не могут выбраться из воды из-за сильного течения. Девочка не растерялась: передала одной из них свой надувной круг и помогла второй добраться до берега.

Школьница занимается плаванием в бассейне «Таналык» - эти навыки и помогли ей спасти людей. За смелость администрация района наградила Жасмин благодарственным письмом и подарила наушники. В будущем девочка мечтает стать зоологом.

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