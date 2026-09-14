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НовостиОбщество14 сентября 2026 15:43

Санавиация в Башкирии эвакуировала пятерых пациентов

Всех были доставлены в уфимские лечебницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Минздрав Башкирии

Фото: Минздрав Башкирии

За минувшую неделю, с 7 по 13 сентября, санитарная авиация Башкирии эвакуировала из районов в больницы Уфы пятерых пациентов. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения респубилки Айрат Рахматуллин.

По данным главы Минздрава, больных доставляли на вертолете из Белорецкого, Туймазинского, Татышлинского, Давлекановского и Балтачевского районов в Республиканские детскую клиническую больницу, РКБ имени Куватова, больницу скорой медицинской помощи и республиканский ожоговый центр.

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