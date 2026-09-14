Новый китайский вирус ALTNV – стоит ли его бояться: отвечает главный эпидемиолог Башкирии

Главврач РБИБ прокомментировал сообщения о новом вирусе ALTNV, который обнаружили в Китае Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии и главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов прокомментировал сообщения о новом вирусе ALTNV, который обнаружили в Китае.

По словам специалиста, патоген инфекции передаётся через укусы клещей и вызывает гриппоподобное состояние: сильную усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в редких случаях – снижение тромбоцитов и повышение печёночных ферментов. Летальных исходов от этого вируса не зарегистрировано, болезнь обычно протекает легко.

Мухаметзянов подчеркнул, что риска для России и Башкирии нет. По данным Роспотребнадзора, подтверждённых случаев заражения в стране не выявлено. Клещ-переносчик встречается только в некоторых районах Приморского края, в республике таких нет.

При этом, как отметил главный эпидемиолог Башкирии, расслабляться не стоит: сейчас идёт второй, осенний пик активности клещей. Местные кровососы переносят клещевой энцефалит и боррелиоз.

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