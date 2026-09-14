В уфимской школе нарушили закон об образовании: директриса оштрафована

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В Уфе директора школы признали виновной в нарушении законодательства об образовании. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Прокуратура Кировского района провела проверку образовательного учреждения и выявила ряд нарушений при приеме учащихся. В школе незаконно проводили индивидуальный отбор при отсутствии профильных классов, не выдавали родителям расписки в получении документов и нарушали сроки издания приказов о зачислении. Локальные акты, которые регламентировали критерии отбора и состав комиссий, не согласовали с учредителем. Кроме того, в школе принимали заявления без обязательных сведений о ребенке, родителях, особых потребностях и языковых предпочтениях.

Мировой судья судебного участка №10 по Кировскому району рассмотрел дело и пришел к выводу, что нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами и отсутствия должного контроля со стороны руководства.

Директрисе назначили штраф в 10 тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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